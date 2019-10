Turchia | la Francia schiera la flotta ma non per difendere i curdi

Mediaset - oltre 800 mila spettatori per Francia-Turchia : Francia Turchia spettatori – E’ andato in scena nella serata di ieri l’incontro valido per le qualificazioni a EURO 2020, che ha messo di fronte Francia e Turchia. L’incontro è terminato con un pareggio, che mantiene le due nazionali in vetta alla classifica con 19 punti in 8 giornate e le proietta verso la qualificazione […] L'articolo Mediaset, oltre 800 mila spettatori per Francia-Turchia è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

I giocatori della Turchia fanno il saluto militare dopo il gol del pareggio con la Francia : Nuovo saluto militare per i calciatori turchi. Al momento del pareggio contro la Francia (1-1) allo Stade de France, alle porte di Parigi, diversi giocatori della nazionale di Ankara hanno ripetuto il controverso gesto, omaggio ai soldati turchi impegnati nell’offensiva contro i curdi in Siria. Nell’immagine che ora impazza sui social network, almeno sette giocatori della mezzaluna si sono riuniti vicino al palo del corner posando ...

Demiral - saluto militare Francia-Turchia/ Video - Calhanoglu "Siamo turchi al 100%" : Demiral, saluto militare in Francia-turchia. Il commento di Calhanoglu: "Siamo sempre con la nostra nazione al 100%". E' polemica

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i risultati di lunedì 14 ottobre. L’Ucraina centra la qualificazione - pareggio tra Francia e Turchia : Oggi si sono svolte sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Il verdetto più importante è la qualificazione centrata dalL’Ucraina, mentre festa rimandata per l’Inghilterra, che vince comunque nettamente. Termina invece in parità lo scontro diretto per il primo posto tra Francia e Turchia. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio l’esito dei match odierni. Partiamo dal Gruppo A, dove l’Inghilterra travolge con un ...

Euro2020 - i politici francesi : "Annullate Francia-Turchia". Parigi blindata e gara a rischio : In virtù dei recenti avvenimenti in Siria, Francia-Turchia, match valido per le qualificazioni a Euro 2020, non riesce ad essere considerata una partita normale. In Francia si sono moltiplicati gli appelli per non far disputare stasera la gara allo Stade de France di Saint-Denis, soprattutto sui so

Francia-Turchia - massima allerta per la partita di qualificazione a Euro 2020. Il ministro Le Drian annulla la sua presenza : La Francia campione del mondo affronta stasera (lunedì, ore 20.45) a Parigi la Turchia in un match valido per le qualificazioni agli Europei di calcio. Forti polemiche hanno preceduto il fischio d’inizio, con esponenti di diversi partiti che hanno chiesto l’annullamento della partita per protesta contro l’offensiva lanciata da Ankara contro le forze curde nel nord della Siria, giudicando intollerabile il saluto militare fatto dai giocatori ...

Parigi sarà blindata per la partita Francia-Turchia - considerata 'ad alto rischio' : Francia-Turchia, match valevole per le qualificazioni agli europei del 2020, rischia di essere molto più di una semplice partita di calcio. Impossibile, infatti, non tener conto della situazione geo-politica in cui si disputerà questa gara: la Turchia, dopo l'attacco ai curdi in Siria, ha attirato su di sé le critiche di molti Paesi Occidentali. Tra questi, proprio la Francia di Macron è stato tra i più duri: immediatamente è stato convocato ...

Francia-Turchia - Uva : “si gioca regolarmente” : “Stanno uscendo delle fake news. Io oggi posso parlare della posizione della Uefa: la gara si gioca”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente Uefa, Michele Uva, a “Tutti convocati” su Radio 24, la gara prevista per oggi si giocherà regolarmente. “Io ero direttore generale della Lazio quando, proprio in Turchia si gioco’ Lazio-Galatasaray, dopo il crollo delle torri gemelle, si gioco’ la partita lo ...

Francia-Turchia - 600 poliziotti e 1400 steward per una partita ad alta tensione : Una sfida ad alto rischio quella di oggi tra Francia e Turchia in programma allo Stade de France. Secondo quanto scrive Tuttosport, la Prefettura di Parigi ha raddoppiato la presenza delle forze dell’ordine rispetto ad un comune altro incontro di calcio. Proprio per la difficile situazione politica tra Francia e Turchia dopo le critiche di Macron all’offensiva ordinata da Erdogan in Siria. Allo stadio saranno presenti 600 poliziotti. ...

Francia-Turchia - ministro boicotta la partita : dubbi anche sulla finale di Champions : Tensione sempre più alta in vista della partita di oggi Francia-Turchia, valida per le qualificazioni agli Europei 2020, partita a rischio scontri per questioni politiche. Il ministro francese degli Esteri Jean Yves Le Drian ha rinunciato ad assistere alla partita dopo l’avvio dell’offensiva turca contro le posizioni curde nel nordest della Turchia. “Stasera si gioca Francia-Turchia e sara’ una partita di calcio a ...

Francia-Turchia - alta tensione dalla politica : “Sospendere la partita” : Seppur in tanti abbiano chiesto che si lasci fuori il calcio dalla politica, è più di quest’ultimo argomento che si sta parlando in vista del match di stasera tra Francia e Turchia valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. La presa di posizione dei francesi in merito alla questione turca, infatti, non sta facendo altro che alimentare tensione, al punto da far considerare la gara a rischio e aumentare di molto le forze di ...

Siria - Conte : “Italia capofila in Europa su stop export armi alla Turchia”. Di Maio e Le Drian (Francia) : “Ue parli con una voce sola” : “Non è vero che l’Italia è rimasta indietro” sull’embargo alle armi alla Turchia, “l’Italia è capofila di una decisione forte dell’Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara“. Nel giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione ...