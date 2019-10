Stroili | «Scegli la tua gioia»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Le emozioni diventano preziosi da custodire e portare sempre con sé. Non resta cheere la propria, proprio come recita il video della nuova campagna . Il gioiello come forma di ricordo. Quello di un momento speciale, di un attimo vissuto con la persona amata, di sensazioni magiche.trasforma il mondo delle emozioni in preziosi da custodire e da portare sempre con sé. Come gioie vere, genuine, dal valore inestimabile celebrate nella nuova campagna del brand: «la tua». Ecco il video di backstage.

Engage_Magazine : Stroili: il concept #ScegliLaTuaGioia nel nuovo spot pubblicitario @StroiliOro @Grey_italy @WavemakerITA -