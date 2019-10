Serena Enardu e Pago si sono lasciati Il coraggio di mostrarsi senza veli e trucchi

Serena Enardu lascia Pago al falò e poi va dal tentatore Alessandro : 'Con lui sto bene' : Grandi colpi di scena questa sera nel corso della sesta e ultima puntata di Temptation island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Occhi puntati soprattutto sul falò conclusivo che vedeva protagonisti Pago e la sua fidanzata Serena Enardu, la quale nel corso di queste settimane si è lasciata corteggiare dal tentatore Alessandro, con cui si è creato un ottimo feeling. E il confronto finale tra ...

Serena Enardu - Pago lascia il falò da solo. Parla Alessia Marcuzzi : Temptation Island Vip: Pago abbandona il falò di confronto con Serena Enardu Serena Enardu e il suo compagno hanno lasciato Temptation Island Vip da soli. La loro coppia non ha resistito all’isola delle tentazioni, tant’è che la fidanzata non ha avuto manco il coraggio di rispondere alla domanda di Alessia Marcuzzi, che ha chiesto lei se è ancora innamorata di Pago oppure no. Il cantante, stufo dei continui silenzi ...

Temptation Island Vip 2 - Elga Enardu infuriata : «Contro Serena cyberbullismo. Giovanni Conversano ha aperto le danze» : “Quando mi trovo a sostenere che Serena è vittima di cyberbullismo, è perché lei non è in una situazione in cui può difendersi”, Elga Enardu, sorella di Serena Enardu, concorrente di “Temptation Island Vip 2” assieme al fidanzato (per ora) Pago, la difende dagli attacchi subiti sulla rete per colpa, a suo dire, anche dell’ex Giovanni Conversano. Tutti e due sapevano cosa poteva accadere: “Mi dispiace che i follower che conoscono Serena da dieci ...

Serena Enardu e Pago - lo sfogo di Elga : “Lei non può difendersi!” : Elga Enardu sulla sorella Serena: “E’ isolata, non può difendersi!” Tra le coppie che stanno facendo più discutere di Temptation Island Vip c’è sicuramente quella composta da Serena Enardu e Pago, fidanzati da sei anni e ora in crisi nera. Serena è stata vittima degli attacchi degli haters (che dovrebbero essere solamente ignorati) e sua sorella Elga ha fatto di tutto per proteggerla, dicendo a Uomini e Donne Magazine: ...

Pago e Serena Enardu : “È finita così”. La notiziabomba dopo Temptation Island Vip : Un falò rovente quello della puntata di lunedì 7 ottobre di Temptation Island Vip, tra Pago e Serena Enardu. Il cantante, durante il confronto in spiaggia, si è arrabbiato non poco con la fidanzata per il comportamento, a suo dire, eccessivamente complice con il single Alessandro, il cui ruolo era proprio quello del tentatore. Da parte sua , l0ex tronista di ”Uomini e Donne” si è giustificata rimproverando al fidanzato di non essere ...

