Puglia | non escludo un leghista Ma se è Fitto non diciamo di no

Tra gli ulivi e il sangue - la Puglia che non vuole morire : “Un fazzoletto di terra rossa secca, tredici cespugli di erbacce ingrigite, ventotto pietre di forma varia, la salma di un fico d’India. Un lungo muro a secco, che non so dove inizia e dove finisce: è una linea di pietre, oltre la quale ci sono soltanto file di ulivi a perdita d’occhio. In lontananza qualche casa del paese: sette o otto, non si capisce, dipende dalla luce. Il mare, da qui, è come se non ...

I dati dei vaccini rilasciati in Puglia e in Sicilia : percentuali da non credersi : In Puglia i dati dei vaccini non sono ancora disponibili, ma in fase di elaborazione riguardo la copertura vaccinale degli studenti residenti nella zona fino ai 6 anni di età. Il Dipartimento Salute della Regione ha cominciato una ricognizione presso le Asl, di modo da sapere, nello specifico, se e quanti allievi non supereranno l’ammissione per frequentare le aule scolastiche in quanto non in regola con l’obbligo vaccinale. ...

I capannoni salvino la Puglia. Per l’industria - contro il turismo : Per l’industria, contro il turismo. Sono stato a Nardò, provincia di Lecce, e ho ammirato, fra baraccopoli di africani assistiti e distese di olivi rinsecchiti, un’oasi di civiltà: l’industria di confezioni Barbetta, 180 dipendenti più 600 lavoratori nell’indotto anch’essi pagati e trattati come da

“Vado a vivere in Puglia - non c’è storia con Milano” : il post della turista milanese è virale : Alessandra, turista milanese stregata dalle bellezze pugliesi, ha condiviso sui social l’entusiasmo per la bellezza dei...