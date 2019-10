Meghan raggiante ai WellChild Awards con Harry ricicla l’abito di fidanzamento

Fonte : dilei

(Di martedì 15 ottobre 2019)e l’arte delggio reale. La Duchessa di Sussex si è presentata sorridente eai(evento di beneficenza con cadenza annuale) con indosso lo stesso abito del suo. Il vestito, costato 462 sterline, non è stata l’unica parte del guardaroba a essere statata per l’evento.ha sfoggiato anche il cappotto firmato Sentaler (costato 1185 sterline) che indossava a Sandringham a Natale del 2017. L’abito di lana verde, senza maniche, presenta un dolce girocollo abbinato a una borsa fantasia tartaruga. Mano nella mano con un sorridente Principesembra seguire un po’ la filosofia di Letizia di Spagna: la regina infatti è solitare abiti e accessori già presenti nel suo guardaroba, anche per le grandi occasioni. E allora perché non seguire l’esempio alla corte inglese? La prima ...

zazoomblog : Meghan Markle raggiante in Africa: foto - - #Meghan #Markle #raggiante #Africa: -