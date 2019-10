La storia dell’inno del Liechtenstein che è uguale a quello del Regno Unito

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) L’inno ufficiale del, “Oben am jungen Rhein” ha la melodia in comune con l’inno del. Del resto non è il solo. La melodia, scrive Calcio e Finanza, fu composta intorno al 1740 da un compositore ignoto per ordine di Giorgio II Hannover, re della Gran Bretagna e, dal 1745, diventò l’inno del. Fu l’inno dell’intero Commonwealth. Fu inno nazionale del Canada fino al 1980. Dell’Australia fino al 1984. Del Sudafrica fino al 1961 e della Nuova Zelanda fino al 1977. Fino al 1931 è stato anche inno degli Usa, nella versione “My Country, ‘Tis of Thee”. Sono diverse le nazioni che hanno utilizzato la melodia di ‘God Save The Queen’ adattandone il testo. La versione tedesca Heil dir im Siegerkranz venne utilizzata prima dal re di Prussia, poi dalla Confederazione Germanica e dal 1871 anche dall’impero tedesco fino al ...

