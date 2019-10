Def | assessore veneto | ‘il governo ci ripensi | va contro le Pmi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Venezia, 15 ott. (AdnKronos) – ‘Questa manovra non preannuncia tempi facili per le Pmi, ma solo provvedimenti che le penalizzano”. Questo è il commento dell’regionale allo sviluppo economico del, Roberto Marcato alle anticipazioni che trapelano circa la bozza di decreto fiscale allegato alla prossima legge di bilancio.‘La bozza, attualmente all’esame delle istituzioni competenti, presenta non poche criticità che danneggiano soprattutto le piccole e medie imprese ‘ spiega Marcato ‘ in tempi in cui nemmeno più gli assassini finiscono in galera, mi chiedo perché accanirsi in questa manierachi contribuisce ina rendere la nostra economia un modello. La bozza delinea provvedimenti che andrebbero a vanificare l’enorme sforzo che la Regionesta facendo per supportare i piccoli imprenditori, asse ...

