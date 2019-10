Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La scuregiustizia spagnola è calata sulla testa dei leader dell’Indipendentismo Catalano. La pena più alta è nei confronti di Oriol Junqueras il leader di Esquerra Repubblicana, 13 anni di carcere, i suoi colleghi di governo Raul Romeva, Jordi Turull e Dolores Bassa 12 anni e la Presidenta del Parlament Carme Forcadell 11 anni. Sono stati condannati per sedizione e malversazione neldi disconnesioneCatalogna dallaculminato nel referendum del primo ottobre del 2017 al quale fece seguito una dichiarazione d’Indipendenza sospesa dal Presidente Puigdemont che si trova oggi in esilio politico a Bruxelles.Laha reagito attraverso le leggi al più clamoroso attacco all’unità di uno Stato membro dell’Ue avvenuto in questo decennio, non ha saputo offrire durante il lungo cammino che ha portato ...

bobocraxi : Un processo di federalizzazione della Spagna non è più differibile | L'HuffPost - HuffPostItalia : Un processo di federalizzazione della Spagna non è più differibile -