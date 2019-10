Turchia | stop armi e adesione Ma l' Ue va ancora in ordine sparso

Siria - Conte : “Italia capofila in Europa su stop export armi alla Turchia”. Di Maio e Le Drian (Francia) : “Ue parli con una voce sola” : “Non è vero che l’Italia è rimasta indietro” sull’embargo alle armi alla Turchia, “l’Italia è capofila di una decisione forte dell’Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara“. Nel giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione ...

Siria - al Consiglio Ue lo stop dell’export di armi alla Turchia. Italia e Francia : “Europa parli con una voce sola” : La Turchia e il conflitto Siriano al centro del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione comune sullo stop alla vendita delle armi ad Ankara, già effettivo in Germania e Francia. L’annuncio di Berlino e Parigi e la proposta Italiana arrivano dopo l’offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria che in pochi giorni ha già causato la morte di decine di civili e dopo che anche ...

Di Maio : stop export armi a Turchia : 9.01 "Al Consiglio Affari Esteri Ue chiederò a nome dell'Italia di assumere ogni misura possibile affinché la Turchia fermi la sua offensiva in Siria contro il popolo curdo, incluso un blocco europeo dell'export di armi verso Ankara". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri,di Maio,a Lussemburgo per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri dei 28. "Non possiamo accettare altre vittime innocenti. Non possiamo accettare altro ...

Siria - Palazzo Chigi : “Italia al lavoro per stop armi a Turchia dall’Ue. Contrastare l’attacco per evitare ulteriori sofferenze ai curdi” : Il governo italiano vuole che tutta l’Unione europea interrompa la vendita di armi alla Turchia, perché l’attacco militare nel nord della Siria va contrasto “con ogni strumento consentito dal diritto internazionale”. Dopo l’annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle, arriva anche la nota ufficiale di Palazzo Chigi: “Il Governo è già da ieri al lavoro affinché l’opzione ...

Nicola Zingaretti : "Stop immediato alla vendita di armi alla Turchia" : ″È giusto coinvolgere gli alleati e l’Europa sulla vicenda dell’aggressione contro i curdi. Ma a nome del Pd chiedo al Governo e agli altri partiti della maggioranza, oltre alle decisioni prese, di dare segnali ancora più netti a cominciare dallo stop immediato all’export di armi alla Turchia. Occorrono fatti e segnali. Subito”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola ...

Zingaretti : subito stop armi a Turchia : 16.49 "Giusto coinvolgere gli alleati e l'Europa sulla vicenda dell'aggressione contro i curdi, ma a nome del Pd chiedo al governo e agli altri partiti della maggioranza,oltre alle decisioni prese, di dare segnali ancora più netti a cominciare dallo stop immediato all'export di armi alla Turchia. Occorrono fatti e segnali subito". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

L’Italia : stop alle armi alla Turchia Sul fronte duecentomila sfollati : Di Maio: chiederemo alla Ue di bloccare le forniture, La scelta di Germania, Francia, Olanda, Norvegia e Finlandia. Ankara continua i raid sulla Siria curda

Festa M5S - Grillo truccato da Joker : «In dieci anni siamo cambiati - e vaffa a voi». Di Maio : stop armi alla Turchia : Un Beppe Grillo in veste da Joker nel video che apre il suo intervento dal palco di Italia 5 Stelle, nell'Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all'attore Patrizio Rispo, il video è...

Festa M5S - Grillo truccato da Joker : «In dieci anni siamo cambiati». Di Maio : stop armi alla Turchia : Un Beppe Grillo in veste da Joker nel video che apre il suo intervento dal palco di Italia 5 Stelle, nell'Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all'attore Patrizio Rispo, il video è...

Luigi Di Maio - blitz dei centri sociali durante il suo discorso : "Stop armi alla Turchia" : blitz degli attivisti del centro sociale Ex Opg di Napoli nell’Arena Flegrea durante l’intervento del ministro degli Esteri e leader politico del M5S Luigi Di Maio. Gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta "Basta armi al Governo turco". Di Maio ha preso la palla al balzo per sostene

Italia 5 Stelle - irruzione di contestatori per stop armi alla Turchia. E Di Maio risponde dal palco : “Lunedì chiederò che tutta la Ue lo faccia” : “Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia“. Lo assicura il capo politico del M5s Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, dove si celebra il decennale del movimento. “Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa“, urla Di Maio, in replica a un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell’Arena Flegrea ...

Italia 5 stelle Napoli - Di Maio : “Siamo la terza via. Al centro del governo le promesse”. Ai contestatori : “Chiederò stop vendita armi alla Turchia”- la diretta : Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Roberto Fico, Davide Casaleggio. E naturalmente: Beppe Grillo. E’ un’arena di 5mila e 500 persone quella che accoglie i leader del Movimento 5 stelle per la serata finale del primo giorno di Italia 5 stelle. Dopo decine di agorà e incontri tra gli attivisti e i vari esponenti del governo, tocca ai big prendere la parola. Un intervento molto atteso perché arriva in un momento molto delicato per il ...

Invasione Siria - Zingaretti : “Il governo valuti stop alla vendita di armi alla Turchia” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha dichiarato: "Bisogna fermare l'Invasione da parte della Turchia, siamo al fianco del popolo curdo. Mobilitiamoci in tutte le città. Il governo Italiano, oltre ai provvedimenti che sta adottando, valuti subito il blocco delle esportazione delle armi alla Turchia".Continua a leggere

Germania - stop vendita armi alla Turchia : 16.37 La Germania ha deciso di fermare le vendite di armi alla Turchia in reazione all'operazione militare avviata da Ankarna nel Nord-Est della Siria. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Nel 2018 la Germania ha venduto alla Turchia armi per un totale di 240 milioni di euro.