Turchia | Erdogan segue lo schema del passato E la colpa è anche di chi lo lascia fare

Turchia - Erdogan : attacchiamo Kobane. Truppe siriane a 50 km dal confine turco : Siria, la Turchia prepara l'attacco alla città di Kobane, con i carri armati e i soldati entrati nel Paese da ovest dell'Eufrate. Numerosi carri armati, mezzi blindati e...

Siria - Erdogan : “Embargo sulle armi? Turchia non si ferma”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Usa ritira altri 1000 soldati : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

I giocatori della Turchia esultano pro Erdogan - Calderoli sbotta : “Demiral e Under tornino a casa loro!” : Roberto Calderoli ha condannato aspramente l’esultanza ‘militare’ dei giocatori della Turchia: il vice presidente del Senato ha puntato il dito contro gli ‘italiani’ Demiral e Under Nelle ultime ore sulla nazionale di calcio della Turchia sono piovute pungenti critiche. Il motivo? L’esultanza in posa militare dei calciatori dopo la vittoria nel match contro l’Albania. Il gesto è stato chiaramente ...

Turchia - la Germania ferma la vendita di armi mentre continua l'offensiva : migliaia in fuga. Scontro Trump-Erdogan : Siria, continua l'offensiva turca. E sono migliaia i curdi in fuga dai territori bersagliati dagli attacchi dell'esercito turco e dai bombardamenti. Proseguono, infatti, per il quarto giorno...

Turchia : mentre l'Europa si spacca sulle sanzioni - Erdogan chiede altri soldi alla UE : L'Unione Europa si spacca e nel frattempo la Turchia continua l'attacco contro i curdi in Siria: più di 300 i morti e 100.000 i civili in fuga in meno di tre giorni. E scatta anche l'allarme ISIS: sarebbero decine i foreign fighters pronti a tornare in Europa. È questo lo scenario di fronte al quale l'Europa è chiamata a prendere posizione. Con le dichiarazioni tutti i paesi occidentali si erano detti d'accordo nel condannare l'attacco turco in ...

Siria - la Turchia : «342 terroristi neutralizzati». Gli Usa : «Pronte sanzioni». Erdogan : «Non ci fermate» : Continuano le operazioni militari. La censura di Ankara: arrestate 121 persone che avevano manifestato critiche sui social. Putin interviene: c’è il rischio che i detenuti Is possano fuggire. Gli Usa: «Progressi a rischio»

Siria - Di Maio : “Tutta l’Ue condanni la Turchia - non possiamo accettare ricatti da Erdogan” : In un'intervista su 'la Repubblica' Luigi Di Maio ribadisce la sua condanna per l'intervento militare turco in Siria: "L'Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto". Poi torna sulla fine dell'esperienza di governo con Salvini: "Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo. Non c'è stato nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli".Continua a leggere

GUERRA Turchia-SIRIA/ 'Raid contro civili' : Erdogan minaccia Ue - già 60 mila sfollati : GUERRA TURCHIA-SIRIA, il presidente Erdogan avvisa gli stati dell'Unione Europea: "Se ci ostacolate vi mandiamo i profughi". Di Maio vs Ankara

Turchia - raid in Siria. L'Onu : 60.000 in fuga. Colpi di mortaio curdi fanno 4 morti. Erdogan avvisa l'Ue sui profughi : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Siria - le foto della comandante curda in Italia : “Turchia attacca i civili. Erdogan secondo Califfo” : “La Turchia dice di attaccare soltanto obiettivi militari? È falso. La sua aviazione ha bombardato questa mattina un villaggio, molte famiglie sono rimaste uccise, compresi bambini”. A rivendicarlo Dalbr Jomma Issa, comandante delle milizie curde Ypg, a Roma insieme a una delegazione di curdi Siriani, per una serie di incontri istituzionali. “Come è possibile che un membro della Nato possa attaccare gli alleati che hanno ...

