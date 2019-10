Sulli | morta la star sudcoreana del pop | aveva 25 anni

Morta a 25 anni la cantante sudcoreana Sulli : Sulli Sulli Sulli Sulli Sulli Sulli La notizia arriva inaspettata, senza che nessuno potesse prevederla: Sulli, una delle cantanti sudcoreane più famose del mondo, è stata ritrovata Morta nella sua casa di Seongram, vicino a Seul. La ragazza, che nella vita si chiamava Choi Jin-ri, si spegne all’età di 25 anni per cause ignote: la polizia, infatti, non ha ancora rivelato le cause della morte, aggiungendo che potrebbe essere aperta la pista ...

Sulli - la star del k-pop e membro delle (f)x morta a 25 anni. Spunta l’ipotesi suicidio : Un brutto risveglio per i sempre più numerosi fan del pop sudcoreano. La star Sulli è stata trovata morta nella sua casa a sud di Seoul. 25 anni, membro della band al femminile f (x) era nota anche come attrice (Persona su Netflix il suo ultimo lavoro). Chi è Sulli Il suo nome vero è Choi Jin-ri e la polizia indaga sulle cause. La giovane Sulli non rispondeva alle telefonate del suo agente che ha poi avvisato le autorità. Secondo i media locali ...

