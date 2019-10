Scuole Chiuse 15 Ottobre 2019

Allerta Meteo arancione in Liguria : domani Scuole Chiuse nel Savonese : In considerazione dell’Allerta Meteo arancione nel centro e levante ligure, diffuso da Arpal in provincia di Savona tutti i Comuni della costa di levante stanno emanando ordinanze di chiusura delle scuole per la mattinata di domani. Tra questi, per la prima volta, anche Albisola Superiore: negli anni precedenti l’ex sindaco Franco Orsi era sempre andato controcorrente rispetto ai colleghi del territorio confermando l’apertura ...

Aviano - incendio nel deposito rifiuti : Scuole chiuse : Luca Sablone Il sindaco di Porcia avverte i cittadini: "Tenere le finestre chiuse, non fare attività all'aperto e non consumare ortaggi dell'orto" Paura ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove nella notte di sabato 12 ottobre è divampato un vasto incendio nel deposito dell'azienda di rifiuti Snua; precisamente le fiamme hanno preso corpo nella zona industriale della città, in un capannone dell'impianto di compostaggio e ...

Incendio con fumo e forti odori ad Aviano : Scuole chiuse : scuole chiuse e invito alla cittadinanza di tenere chiuse anche le finestre delle abitazioni: questa la raccomandazione dei Carabinieri della Compagnia di Sacile (Pordenone) dopo un Incendio di vasta proporzioni che si è sviluppato questa mattina all’alba ad Aviano (Pn) e che ha interessato 3 mila quintali si materiale non riciclabile, accatastato in un capannone di stoccaggio presso l’impianto di compostaggio della ditta “Snua ...

Terremoti Calabria : domani niente Scuole Chiuse a Catanzaro - nessuna criticità : A seguito della scossa di terremoto magnitudo 4 registrata ieri a Caraffa di Catanzaro alle 08:11, e delle successive verifiche strutturali, non è emersa alcuna criticità nei 67 plessi scolastici di Catanzaro. domani, quindi, niente scuole chiuse, l’attività didattica torna regolare. Il risultato del monitoraggio completato questa mattina, eseguito dai tecnici del Comune coadiuvati dal gruppo comunale di Protezione civile, èvstato ...

Maltempo Sicilia : oggi Scuole Chiuse a Catania e provincia : oggi 8 ottobre 2019 scuole chiuse a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale, per il Maltempo. In considerazione dell’allerta meteo arancione e gialla, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, d’intesa con gli assessori alla Protezione civile e alla Pubblica istruzione e con il prefetto, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici. L'articolo Maltempo Sicilia: oggi scuole chiuse a Catania e provincia sembra ...

Allerta meteo : Scuole Chiuse a Catania e Acireale - ma piovera' : La presenza di un vortice ciclonico piuttosto incisivo e stazionario situato sul basso Mediterraneo sta portando i suoi effetti sull'estremo sud italiano e precisamente sulla Sicilia sud-orientale....

Maltempo - Scuole Chiuse martedì per allerta meteo : città e regioni interessate : A causa di un ondata di Maltempo che sta per abbattersi nelle prossime ore sull'estremo sud dell'Italia la Protezione Civile ha emesso una allerta meteo arancione su Sicilia e gialla sulla Calabria. di conseguenza molti comun hanno deciso di chiudere le scuole.Continua a leggere

Allerta meteo Sicilia : Scuole Chiuse domani martedì 8 ottobre a Catania : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale, per il maltempo. “Vista l’Allerta meteo arancione e gialla prevista per la giornata di martedi’ 8 ottobre – scrive il sindaco di Catania, Salvo Pogliese su Facebook – d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e in accordo con il ...

Allerta Meteo Sicilia - maltempo a Palermo : Scuole Chiuse in diversi comuni domani - martedì 8 ottobre [ELENCO AGGIORNATO] : maltempo in Sicilia dove oggi le piogge hanno interessato diverse zone della regione. Forti disagi a Palermo in seguito al violento temporale che nelle ultime ore si è abbattuto sulla città e che sta creando notevoli disagi. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, preso d’assalto da automobilisti rimasti in panne e cittadini alle prese con allagamenti e cornicioni pericolanti. Circolazione in tilt in diverse aree, dal centro ...

Terremoto Calabria : a Catanzaro Scuole Chiuse anche domani - martedì 8 ottobre : Per consentire il completamento delle verifiche su tutti gli edifici scolastici della città, avviate in seguito alle scosse di Terremoto con epicentro nel comprensorio di Catanzaro, il sindaco Sergio Abramo ha disposto anche per domani, martedì 8 ottobre, l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Le meticolose operazioni di verifica avviate oggi hanno consentito il controllo di circa la metà dei ...

Terremoto Calabria : Scuole Chiuse anche domani in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro : anche domani scuole chiuse in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro, interessati questa mattina da una scossa di Terremoto magnitudo 4. Il provvedimento è stato emesso dai sindaci per consentire il completamento delle verifiche statiche sulle strutture. Il Centro coordinamento soccorsi, riunito nella Prefettura di Catanzaro, ha confermato la necessità di svolgere i controlli che interesseranno anche gli uffici pubblici, chiusi oggi insieme ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - terremoto Catanzaro : M 4.0 - Scuole Chiuse - 7 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a Catanzaro, scuole chiuse e gente in strada, 7 ottobre 2019,.

Allerta Meteo - forte maltempo in Sicilia : Scuole Chiuse in molti comuni domani Lunedì 7 Ottobre : Scatta l’Allerta Meteo e in Sicilia molti Sindaci decidono di chiudere le scuole: domani, Lunedì 7 Ottobre, il maltempo provocherà forti temporali. Anche se in realtà il clou dei fenomeni estremi sarà nel pomeriggio, in Provincia di Messina molti Sindaci hanno già firmato l’apposita ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole comunali. Ecco l’elenco, aggiornato in tempo reale: Barcellona Pozzo di Gotto Santa Teresa di ...

Roma affoga nei rifiuti I medici : "Scuole chiuse" : Fabrizio De Feo Per l'ordine o si trova un rimedio rapido al caos in strada o scatta l'emergenza sanitaria Roma «Valutare la chiusura delle scuole, si rischia l'emergenza sanitaria». È una analisi impietosa, un atto d'accusa e un invito imperativo a porre rimedio a una emergenza che non riguarda più soltanto il decoro, ma la salute stessa dei suoi cittadini quello che viene lanciato dai medici e dai presidi della Capitale. «Il caos ...