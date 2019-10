Roberto Cavalli ricoverato in ospedale | Non è nulla di grave

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Marina Lanzone In un post su Facebook lo stilistaha informato i fan riguardo le sue condizioni di salute. Ancora non si sa cosa sia successo "Sono ina Milano,di, ma sono comunque nervoso". Lo stilistaha scritto domenica questo post sulla sua pagina Facebook, dove annunciava ai suoi follower di non passarsela benissimo. Nella foto a corredo del post, c’è lui con un tubo medicale alle narici per aiutarlo a respirare, insieme alla compagna, la giovane modella Sandra Nilsson. Lo stilista non è molto chiaro riguardo le sue condizioni di salute, limitandosi a "tranquillizzare" i suoi fan. Di qualsiasi cosa si tratti,sembra essere in ottime mani e non è mai rimasto solo: "Sono davvero fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele".ha in tutto ...

