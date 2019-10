Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo economico Stefanoha incontrato oggi i vertici di, il presidente Giorgio Merletti e il segretario generale Cesare Fumagalli. Nel corso dell’incontro, si legge in una nota di, “il presidente Merletti nell’apprezzare l’attenzione e la sensibilità del ministro alle aspettative espresse dall’artigianato e dalle piccole imprese, ha ribadito la necessità che venga al più presto modificato il meccanismo dello sconto in fattura pere sismabonus previsto dall’articolo 10 del Decreto Crescita che, nell’attuale formulazione, altera la concorrenza a danno dei piccoli imprenditori dei settori costruzioni e installazione impianti. In proposito, il Presidente Merletti ha apprezzato l’impegno del Ministroad individuare una ...

TV7Benevento : Pmi: Confartigianato a Patuanelli, modifiche a Ecobonus (2)... - confartigianato : I vertici di #Confartigianato incontrano il Ministro dello Sviluppo economico, @spatua. Al centro del confronto:… - confartorino : RT @confartigianato: TG@Flash Confartigianato, tre minuti per scoprire notizie della settimana su #artigianato e su #pmi #madeinItaly. Oggi… -