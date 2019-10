Mef | nel 2020 maggiori entrate per 3 miliardi

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Arrivano 3difiscali nel. Il ministero dell’Economia annuncia che nel decreto legge fiscale, che sarà approvato, verrà fatta slittare la rata del pagamento dei contribuenti a cui si applicano gli Isa e i forfettari (dal 16 novembre 2019 al 16 marzo). In base agli ultimi dati di monitoraggio, spiega il Mef, ammonta a circa 10,7di euro il gettito versato lo scorso 30 settembre dai contribuenti ai quali si applicano i due tipi di sistemi. Nel complesso, a livello di pubblica amministrazione, le proiezioni 2019 dei risultati dell’autoliquidazione (comprensivi delle imposte sostitutive e delle compensazioni), elaborate sulla base dei versamenti del 30 settembre, mostrano per l’anno in corso uno scostamento positivo di 1.460 milioni di euro (circa 1,5) rispetto alle previsioni su ...

