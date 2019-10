La versione fisica di Overwatch per Switch non includerà una cartuccia

Borderlands 3 è il più grande lancio in versione fisica del 2019 in UK : Le ultime classifiche di vendita UKIE / Gfk Chart-Track del Regno Unito mostrano alcuni dati interessanti, con quattro nuovi giochi che hanno debuttato nelle prime 5 posizioni (tramite GamesIndustry). Al primo posto troviamo Borderlands 3, che, con solo due giorni sul mercato, è diventato immediatamente il più grande lancio in versione fisica del Regno Unito quest'anno, come segnalato su ResetEra. Detto questo, le sue vendite di lancio fisiche ...