Google Nest Mini svelato a meno di 24 ore dal lancio | ecco immagini e specifiche

Le ultime sui prodotti Pixel/Nest a 48 ore dall’evento Made by Google : A 48 ore dall'evento Made by Google, non mancano le ultime indiscrezioni sui nuovi Pixel 4 e sui prossimi speaker della serie Nest. L'articolo Le ultime sui prodotti Pixel/Nest a 48 ore dall’evento Made by Google proviene da TuttoAndroid.

Google si prepara a lanciare il test della velocità internet sui dispositivi Nest Hub : Secondo le stringhe trovate dai colleghi di 9TO5Google nel codice di una build del software di Google Nest Hub, il colosso di Mountain View sta per rilasciare una nuova funzionalità che effettua il test di velocità della connessione internet per il popolare smart display. Attualmente non è ancora del tutto chiaro come questa feature funzionerà, tuttavia potrebbe essere attivata tramite una richiesta a Google Assistant, potrebbe apparire sul ...

Avviate la vostra casa smart con il bundle Google Nest Hub + Google Home Mini in offerta da MediaWorld : MediaWorld propone il bundle composto da Google Nest Hub e Google Home Mini a un prezzo scontato di poco più del 30%: l'offerta è valida solo fino a domani nei negozi e online. L'articolo Avviate la vostra casa smart con il bundle Google Nest Hub + Google Home Mini in offerta da MediaWorld proviene da TuttoAndroid.

Fitbit potrebbe vendere la propria attività - Google alla finestra? : Ci sono possibilità che Fitbit possa considerare l’idea di vendere il proprio business, almeno questo è quanto riporta Reuters cercando anche di creare un quadro più chiaro e delineato a proposito di una decisione molto meno immotivata di quanto potrebbe pensare. Questo potrebbe facilitare il passaggio più concreto delle attività dal segmento delle smartband soprattutto […] L'articolo Fitbit potrebbe vendere la propria attività, ...

Google Nest WiFi : in uscita il router e smart speaker : Google Nest WiFi sembra pronto a debuttare come successore di Google WiFi, raffigurato in foto. In occasione dell’evento Google del prossimo 15 ottobre si potrebbe vedere sul palco anche un nuovo dispositivo legato alla smart home. Si tratta naturalmente di uno speaker connesso e intelligente che potrebbe essere accompagnato anche da altri gadget per il […] L'articolo Google Nest WiFi: in uscita il router e smart speaker proviene da ...

Nuove conferme sullo speaker smart Google Nest Mini - certificato dalla FCC : La statunitense Federal Communications Commission ha certificato un nuovo dispositivo di Google, dovrebbe trattarsi dello speaker smart Nest Mini. L'articolo Nuove conferme sullo speaker smart Google Nest Mini, certificato dalla FCC proviene da TuttoAndroid.

Face Match è in rilascio per Google Assistant in vista del Nest Hub Max : La sezione dedicata a Face Match è già presente nelle impostazioni di Google Assistant per alcuni utenti e si trova fra le voci Voice Match e Domotica. L'opzione mostra una descrizione della funzionalità e un'animazione del riconoscimento del volto tramite un dispositivo che sembra essere un Nest Hub Max. L'articolo Face Match è in rilascio per Google Assistant in vista del Nest Hub Max proviene da TuttoAndroid.

Questi primi dettagli ci svelano Google Nest Mini - il prossimo smart-speaker di Google : Google avrebbe in progetto di lanciare un Nest Mini che dovrebbe poter essere considerato come un successore della versione 2017 di Google Home Mini L'articolo Questi primi dettagli ci svelano Google Nest Mini, il prossimo smart-speaker di Google proviene da TuttoAndroid.