Fossano Paolo Amietta muore travolto dalla mietitrice di fagioli

Napoli-Liverpool : 2-0. Azzurri stellari - spettacolo al San Paolo : Mertens e Llorente afFossano i campioni in carica : Ci starà pensando seriamente Klopp a farsi scegliere come erede di Ancelotti per guidare il Napoli in modo da non incontrarlo più in Champions. Eh già, perché se non è Insigne, stavolta sono Mertens e Llorente a punire il tecnico tedesco al San Paolo per la terza volta su tre gare in cui ci mette piede. Ed è un gran bel Napoli quello che regola per 2 a 0 i campioni d’Europa, sebbene durante la gara d’esordio in Champions emerga la ...