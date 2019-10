Cosa può fare l’Europa contro Erdogan? Poco o nulla | ecco perché

Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) (Foto: Matt Cardy/PA Wire) Mentre dal confine turco-siriano continuano ad arrivare resoconti, immagini e video raccapriccianti, e Recep Tayyip Erdoğan non sembra voler retrocedere di un metro dalle sue posizioni e dall’invasione del Kurdistan siriano, viene da domandarsi quali siano le frecce di cui disponga davvero l’Unione Europea. È infatti evidente che a quelle latitudini si parli una lingua diversa e che le minacce di sanzioni economiche o gli inutili e timidissimi embarghi sull’esportazione di armi non stiano avendo alcun effetto: oltre che sui civili, sui giornalisti, sugli attivisti come Hevrin Khalaf trucidata in un agguato sull’autostrada M4, sui soccorritori, bombe ed esecuzioni sommarie hanno già fatto oltre 130mila sfollati, secondo l’Osservatorio per i diritti umani in Siria sono potenzialmente 400mila e il bilancio delle vittime parla già di centinaia di morti. Circolano ...

