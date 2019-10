Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – In uno scenario che vede il rendimento dei Btp a 5 anni pari a 0,29% e quello dei Bot a 12 mesi negativo (-0,23%), l’incertezza per i risparmiatori aumenta al punto che molti scelgono di tenere la liquidità ferma nei conti correnti (1.400 miliardi, secondo la Banca d’Italia). Il rallentamento negli investimenti sui risparmi e la necessità di supporti qualificati per gestirli al meglio sono alcuni dei temi al centro del ‘Se non ora quando’ tour, ildi, articolato in sedici tappe, che, dopo aver toccato 14 città e coinvolto, oggi si è concluso a Milano. L’appuntamento annuale diè stato l’occasione per affrontare, con il top management e gli esperti di Generali Investments Partners, i temi chiave legati alla consulenza di valore, centro della strategia di ...

TV7Benevento : Assicurazioni, 6mila consulenti per roadshow ‘Se non ora quando’ di Alleanza... - fisco24_info : Assicurazioni: 6mila consulenti per roadshow ‘Se non ora quando’ di Alleanza : - Adnkronos : Assicurazioni, 6mila consulenti per roadshow ‘Se non ora quando’ di Alleanza -