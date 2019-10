Morte Morosini | assolti in appello i 3 medici imputati di omicidio colposo

Nessun colpevole per la Morte di Morosini. Assolti i tre medici : A distanza di sette anni dalla morte di Piermario Morosini, ieri la Corte di Appello di Perugia ha assolto i tre medici precedentemente condannati per omicidio colposo. La sentenza arriva nell’ambito del processo d’appello bis. Assolti Vito Molfese, medico in servizio al 118 (precedentemente condannato a un anno di reclusione) e con lui anche Manlio Porcellini, medico sportivo del Livorno e Ernesto Serafini del Pescara (condannati ad ...