Marina Giulia Cavalli a Live - Non è la D' Urso | ' Mia figlia mi scrive dall' Aldilà'

(Di domenica 13 ottobre 2019) Nella puntata di– Non è la D’, che andrà in onda domenica 13 ottobre, ci sarà un ospite molto amato dagli appassionati di Un posto al sole. Stasera tra le numerose storie che verranno raccontate alla conduttrice Barbara D', ce ne sarà una che desterà particolare interesse nei fan della soap opera partenopea. In studio ci sarà, nota agli "upassini" come la dottoressa Ornella Bruni. L'attrice parlerà di un evento molto drammatico della sua vita, ossia la morte di suaArianna, con cui lei però sarebbe attualmente ancora in contatto. Una vita spezzata troppo presto Franco Gatti (ex cantante dei Ricchi e poveri) la cantante Ivana Spagna e l'attrice(Ornella Bruni) riveleranno a Barbara D', nello show serale in onda in prima serata su canale 5, di aver trovato un modo per poter comunicare con le persone defunte....

