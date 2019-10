Luigi Gallo | Deciderà ancora tutto Di Maio

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019), presidente della commissione Cultura della Camera e deputato M5s tra i più vicini a Roberto Fico, si aggira tra gli stand della Mostra d’Oltremare. Ha l’aria di chi è insofferente: “Nonostante la riorganizzazione, èDia decidere. C’èuna grossa centralità, con i veti non si va avanti”. Il capo politico sta per intervenire dal palco di Italia 5 Stelle, c’è grande attesa a Napoli ma tanti parlamentari sono perplessi. Lo stesso Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, dopo aver pranzato con Beppe Grillo rimane titubante: “Se questa riorganizzazione non funziona, chiederò che il Movimento da struttura verticale diventi veramente orizzontale. I meet up devono tornare protagonisti”.Onorevole, la riorganizzazione targata Di, che ...

