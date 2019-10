Verissimo | Lorella Boccia | la verità sull' aggressione subita con il marito Niccolò

Verissimo - Lorella Boccia racconta l’aggressione : ‘Non riuscivo a sfilarmi la mia fedina - avevo paura’ : “Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo” Lorella Boccia racconta a Verissimo per la prima volta la brutale aggressione di cui sono stati vittime lei e il marito (si sono sposati a giugno) Niccolò Presta la notte tra il 3 e il 4 ottobre a Roma. La presentatrice e ballerina di Amici, ora in tv con Amici Celebrities ricorda: “Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina ...

