Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019) A distanza di due anni dalla prima esposizione, i due fotografi Franco Battaglia e Fabrizio Gamberoni mettono in mostra alla Galleria d’arte Spazio 40, fino al 13 ottobre, le loro nuove opere. “” è un lavoro che guarda allacome luogo di sperimentazione, realistico e di dettaglio quello di Franco Battaglia, trasfigurato e intimo quello di Fabrizio Gamberoni. Le due visioni, esposte attraverso un’istallazione a muro, viaggiano parallele riflettendo punti di vista differenti e apparentemente inconciliabili, fino alo sguardo del visitatore si scontra frontalmente con l’ultima opera, in cui lo scatto di Battaglia si contamina con quello di Gamberoni creando una fusione armonica dai colori suggestivi e di forte impatto emotivo.dal 10/10/2019 al 13/10/2019 dalle 12:00 alle 21:00 Spazio 40 Galleria d’arte Via dell’Arco di San ...

romadailynews : Metamorfosi Urbane. Quando gli scatti attraversano la città e poi la trasfigurano: A… - romasulweb : Metamorfosi urbane, Franco Battaglia e Fabrizio Gamberoni a Spazio 40 Galleria -