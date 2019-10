Lehto | “Binotto non è il massimo nel gestire i piloti”

Fonte : motorinolimits

(Di sabato 12 ottobre 2019) L’ex-pilota di F1 JJmette in dubbio la capacità di Mattia Binotto nella crescente tensione tra i piloti Ferrari. Charles Leclerc e Sebastian Vettel puntano entrambi allo status di numero 1 nel team e a Suzuka Binotto ha negato questa tensione: “Come ho spesso detto quest’anno, per un team principal è un … L'articolo: “Binotto non è ilneli piloti” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

