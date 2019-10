Cosa c' è davvero dietro la ricetta del pollo alla piastra della Canalis

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Francesca Galici Per tanti anni ildi Elisabettaè stato un cult per gli amanti dei social, che hanno bonariamente ironizzato sulla semplicitàdell'ex velina. A distanza di tempo, però, è arrivata la sua smentita Per fare bella figura in cucina non occorre essere degli chef, talvolta basta solo un po' di fantasia e di abilità per realizzare piatti degni di nota. Le ricette per un piatto perfetto spopolano sulla maggior parte dei settimanali in edicola ma ce n'è una che, da ormai molti anni, è diventata un vero e proprio cult. È ildi Elisabetta, che qualche anno fa è stato pubblicato sul settimanale Diva e Donna. La semplicità estrema, e il modo in cui era stata proposta drivista, nel corso degli anni è stata oggetto di scherno e di ilarità nel web. Ildi Elisabetta ...

CarloCalenda : Ma astenersi ?@dariofrance? no? Rispondere una roba interlocutoria tipo “vedremo cosa farà Di Maio” non sarebbe meg… - _esse_ti : @nerorimmel Sai cosa ci vorrebbe davvero? Schiaffi forti. E non sul culo. - TAEH0BI : @clesfelix sei preziosissima davvero ilysm ricordalo sempre e per qualsiasi cosa mi trovi qua D SONO IO quella che… -