Ci sono voluti appena 16 mesi a quest’app di Google per superare i 50 milioni di download

Fonte : tuttoandroid

(Di sabato 12 ottobre 2019) Dopo l'importante traguardo diraggiunto daFit, un'altra apppiù popolare ha realizzato la stessa impresa in meno della metà del tempo.Lens, il motore di ricerca visuale che consente agli utenti di ottenere informazioni sul mondo che li circonda analizzando foto o immagini, ha ufficialmente tagliato il traguardo dei 50di. L'articolo Ci16a quest’app diperi 50diproviene da TuttoAndroid.

heavenoned : RT @sonotuapayne: nice to meet ya è oggettivamente un bel pezzo, si è fatto un culo così per migliorare il suo stile, è uscito da una setti… - _LiamLovesMe_ : RT @sonotuapayne: nice to meet ya è oggettivamente un bel pezzo, si è fatto un culo così per migliorare il suo stile, è uscito da una setti… - _tellmebabexx : RT @sonotuapayne: nice to meet ya è oggettivamente un bel pezzo, si è fatto un culo così per migliorare il suo stile, è uscito da una setti… -