Zone franche montane | Ragusa si rivolge ai Comuni

Sicilia : comitato Zone franche montane - 'all'Ars corsia preferenziale per ddl' : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Una corsia preferenziale per la calendarizzazione del ddl sull’istituzione delle zone franche montane in Sicilia che introduce sgravi e incentivi fiscali in favore degli operatori economici delle aree interne dell'isola. E' la richiesta emersa dal tavolo che si è tenut