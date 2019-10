Napoli | il racconto choc | «Io | rapita e stuprata davanti a nostra figlia»

Fonte : ilmattino

(Di venerdì 11 ottobre 2019) «È la notte il momento più difficile. Non riesco a dormire e ho paura». Romina (il nome è di fantasia) è la giovane donna che il 15 settembre scorso fu...

CarminePrimaver : #AccaddeOggi Il #10ottobre 1922 nasceva a #Napoli Bianca Sollazzo. In 75 anni di carriera ha fatto #teatro,… - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Il racconto dell'Assessore: 'Minacciato di morte per un'area pedonale' - NapoliToday : #Cronaca Il racconto dell'Assessore: 'Minacciato di morte per un'area pedonale' -