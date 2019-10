Morgan litiga col paparazzo | denunciato

Morgan litiga con un paparazzo a Milano : denunciati entrambi : Morgan sembra vivere un periodo di inquietudine e dopo aver perso la casa sarebbe stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni dopo una lite con un paparazzo per alcune foto in compagnia di una donna. Questo non è un periodo facile per Morgan, che dopo aver perso la sua casa, che è stata battuta all'asta, avrebbe avuto uno scontro violento con un paparazzo in una nota strada della movida milanese. Proprio pochi giorni fa, il ...