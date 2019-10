Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) I ragazzi di 11 bit Studios sono fieri di annunciare cheè finalmentesu PS4 ed Xbox One. Il titolo è un mix tra un gestionale, survival e simulatore di società. Questa speciale edizione è stata ricostruita da zero per essere ottimizzata su, questo ha permesso di dettare nuovi standard per il genere strategico su tali piattaforme.dain edizione digitale (29,99 dollari) e fisica (29.99 dollari) e grazie alla collaborazione con Merge Games Ltd, saràun'edizione speciale contenente un artbook, la colonna sonora del gioco su CD e molto altro al costo di 44,99 dollari. ", il nuovo titolo pubblicato dai creatori di This War of Mine, è un gioco in cui bisogna garantire la sopravvivenza di una società dove il calore è di vitale importanza e ogni decisione ha un prezzo da pagare. In ...

Eurogamer_it : Frostpunk: Console Edition è da oggi disponibile - ObakaNerd : RT @GameSourceIT: @11bitstudios ha portato l'eccezionale #Frostpunk anche su console. La nostra recensione per #PS4 a cura di @ObakaNerd h… - GameSourceIT : @11bitstudios ha portato l'eccezionale #Frostpunk anche su console. La nostra recensione per #PS4 a cura di… -