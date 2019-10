Firenze | gambiano cacciato dal bus attacca agenti e si getta a terra

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Federico Garau Dopo esser sceso dal mezzo pubblico ed aver reagito con violenza ai poliziotti, il 22enne si è sdraiato per strada per impedire la ripartenza del bus. Necessaria la sedazione ed il controllo in ospedale: per lui una semplice denuncia Rimproverato su un bus aperché ascolta musica a tutto volume, prima replica in malo modo all'autista, poi aggredisce i poliziotti ed arriva a sdraiarsi di fronte al mezzo pubblico per impedirne la ripartenza. Protagonista in negativo della vicenda undi 22 anni, che nella notte dello scorso mercoledì si trovava sull'autobus della linea 57. Salito all'altezza di piazza Puccini poco dopo la mezzanotte, lo straniero ha iniziato fin da subito ad infastidire gli altri passeggeri mettendosi ad ascoltare musica dal cellulare ad un volume decisamente troppo alto. Così tanto che il conducente si è visto costretto ad ...

