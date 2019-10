Fonte : today

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Olanda, Norvegia e Finlandia hanno annunciato di aver sospeso la vendita di armi alla. Un primo passo mentre sui...

giuspalt : RT @Today_it: Boicotta la Turchia? Cosa si può fare per fermare l'intervento in Siria contro i curdi - Today_it : Boicotta la Turchia? Cosa si può fare per fermare l'intervento in Siria contro i curdi - Gemma09871393 : RT @manolo_loop: #Napoli Bloccato il check-in della #turkishairlines all’aeroporto di Capodichino. “Boicotta la #Turchia” “No all’invasion… -