“Tutto finto | ecco le prove” Pomeriggio 5 | la notizia in diretta davanti a Barbara D’Urso

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Da qualche settimana tra le varie storie di gossip ce ne una in particolare che ha destato alcuni sospetti. Stiamo parlando della nota influencer Taylor Mega che avrebbe tradito la presunta fidanzata Erica Piamonte con Giorgia Caldarulo. Un fidanzamento che ha lasciato l’amaro in bocca all’ex gieffina, che sui social ha espresso chiaramente il proprio disprezzo per il comportamento dell’influencer, verso la quale provava ben più di un’amicizia. “Non stavo con Erica – ha rivelato Taylor durante il Live -. Con lei ho avuto qualcosa di più di un’amicizia ma non era niente di ufficiale. Tra di noi c’era una relazione aperta”. Le foto della Taylor insieme a Giorgia erano state pubblicate dal settimanale Nuovo Tv, ma in tanti hanno subito gridato alla ‘truffa’. Un servizio organizzato dalle due insieme ai paparazzi per ottenere fama e ...

antonino365 : RT @antonino365: Un tempo c’erano foreste rigogliose con canti di sospiri e profumi genuini, adesso c’è desolazione un deserto con dune sen… - alfredo_cois : @virginiaraggi Da quando è sputtanato Al gore,è un finto che ha fatto miliardi sulla speculazione sul clima,sveglia… - malammore78 : RT @bukowski_ita: Io provo, provo a capire. Ma tutto questo fottutissimo mondo sembra finto, finto. -