Spoiler Un Passo dal Cielo 6ª puntata | la Giorgi farà i conti col ritorno di suo fratello

Un passo dal cielo 5 - Spoiler 17 ottobre : Isabella contesa tra Valeria e il papà Ezio : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Un passo dal cielo 5, la serie tv con protagonista Daniele Liotti e Pilar Fogliati che sta riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico sulla rete ammiraglia. Gli spoiler della sesta puntata di giovedì 17 ottobre su Rai Uno, rivelano che Isabella sarà divisa tra il papà Ezio e la zia Valeria Ferrante mentre Francesco Neri si avvicinerà ad Elena Salvi. Un passo dal cielo 5, sesta puntata: Ezio vuole ...

Spoiler 5^ puntata di Un Passo dal Cielo : Eva torna a San Candido - problemi per Isabella : La quinta stagione di Un Passo dal Cielo ha ormai raggiunto il giro di boa: giovedì 10 ottobre, infatti, andrà in onda su Rai Uno la quinta puntata della fiction che sta registrando un grande successo in termini di ascolti. Anche nel prossimo episodio non mancheranno i colpi di scena e tante saranno le avventure che avranno come protagonisti il capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti), il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) ...

Un passo dal cielo 5 - Spoiler del 10 ottobre : Vincenzo ed Eva vicini alla separazione : Torna lo spazio dedicato ad Un passo dal cielo 5, la serie tv diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà e ambientata sulle tre Cime di Lavaredo. Gli spoiler della quinta puntata intitolata "I figli di Deva" che i telespettatori assisteranno giovedì 10 ottobre dalle ore 21.20 in prima serata su Rai 1 svelano che una donna sarà ritrovata morta a San Candido, mentre Isabella dimostrerà di nascondere molti segreti. Infine, ...

Un passo dal cielo 5 - Spoiler quarta puntata : Vincenzo ha in mano il destino di Valeria : Nuovo appuntamento con le notizie su Un passo dal cielo 5, la serie tv ambientata a San Candido arrivata alla quinta stagione in Italia con protagonisti Daniele Lotti e Enrico Ianniello. Gli spoiler della quarta puntata che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 3 ottobre dalle ore 21:20 su Rai 1, rivelano che Francesco Neri ed Emma Giorgi rimarranno scossi da una brutta notizia, mentre Vincenzo Nappi avrà in mano il destino di Valeria ...

Spoiler del 3 ottobre di Un passo dal cielo 5 : Vincenzo sempre più vicino a Valeria : Quest'anno la serie TV Un passo dal cielo 5 sta ottenendo un gran successo di pubblico, vincendo la gara di ascolti con i suoi competitors delle altri reti televisive. Il successo della fiction è dovuto non solo al cast preparato e alle trame avvincenti di ogni puntata, ma anche alla location dove si svolgono gli episodi. Infatti la serie TV è stata girata nei "comuni delle Tre Cime": Dobbiaco, Sesto e San Candido, che si trovano in provincia di ...

Un Passo dal Cielo quinta stagione - Spoiler episodi 4º e 5º : Eva ritorna : Giovedì 3 ottobre andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata di Un Passo dal Cielo 5. Proseguiranno le indagini iniziate nella prima puntata: infatti, a differenza delle stagioni precedenti, c'è un unico giallo che verrà completamente svelato solo alla fine. La quarta puntata si intitolerà 'Il gigante e il bambino' dove un maestro di sci subirà un'aggressione molto violenta. L'aggressione mette in difficoltà Vincenzo dato che Valeria potrebbe ...

Un passo dal cielo 5 - Spoiler 26 settembre : Francesco e Emma alla ricerca del figlio : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Un passo dal cielo 5, la serie tv con protagonista Daniele Liotti ed Enrico Inanniello. Gli spoiler della terza puntata trasmessa giovedì 26 settembre su Rai Uno, rivelano che Albert Kroess uscirà dal carcere mentre Francesco Neri e Emma Giorgi si avvicineranno notevolmente durante le ricerche del figlio. Un passo dal cielo 5, terza puntata: Adriana rischia di morire Le anticipazioni di Un passo dal cielo ...

Un Passo dal Cielo 5 - Spoiler 19 settembre : Francesco accusato per un delitto : Giovedì 19 settembre andrà in onda su Rai1 la seconda puntata di Un Passo dal Cielo 5. In questa stagione il forestale Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, dovrà svolgere delle indagini che saranno strettamente collegate alle sue vicende personali. Il forestale verrà a conoscenza di un fatto che lo sconvolgerà, sia in positivo che in negativo. Sembra infatti che Livia, la moglie uccisa dal maestro Albert nel finale di Un Passo dal ...