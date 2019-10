L’ex moglie d Mario Cipollini | “Violenze continue | mi puntò una pistola carica alla testa”

Lucca - L’ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini : ‘Mi puntò una pistola contro’ : Una serie di episodi inquietanti, avvenuti durante il periodo in cui era sposata con Mario Cipollini, ma continuati a lungo nel tempo anche dopo il divorzio. La seconda udienza del processo contro il campione di ciclismo – imputato per lesioni, stalking e maltrattamenti in famiglia – è stata dedicata alla deposizione di Sabrina Landucci, l’ex moglie del velocista, e del suo attuale compagno Silvio Giusti. La donna ha ricordato diversi episodi ...

Raoul Bova festeggia con L’ex moglie i 18 anni del figlio : Rocio assente : Il rapporto di Rocio Munoz Morales con la famiglia di Raoul Bova e Chiara Giordano Ha raggiunto la maggiore età il primogenito di Raoul Bova. Il piccolo Alessandro, il figlio che l’attore ha avuto dall’ex moglie Chiara Giordano, ha compiuto negli scorsi giorni i diciotto anni. Come vuole la tradizione, è stata organizzata per il […] L'articolo Raoul Bova festeggia con l’ex moglie i 18 anni del figlio: Rocio assente ...

“Falla finita”. Temptation - Andrea Ippoliti massacrato : L’ex moglie torna alla carica e svela tutto : A “Temptation Island” il percorso di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti è stato difficile e doloroso. La showgirl è rimasta delusa dal comportamento dell’ex compagno con la giovanissima tentatrice Zoe. Il percorso di Andrea a “Temptation Island” è cambiato nel momento in cui Nathaly ha criticato alcuni suoi atteggiamenti di fronte a tutti. Anche l’ex moglie lo ha criticato sui social, dichiarando che i suoi figli si vergognano di lui. Si ...

Lucas violento con Mercedesz? Il ‘flash’ delL’ex moglie di Peracchi : Lucas e Mercedesz: dopo le delicate parole di Eva Henger (“Lui è violento con mia figlia”) arriva il ‘flash’ dell’ex moglie di Peracchi (esclusiva GossipeTv) In questi giorni è scoppiato il caso delle presunte violenze che Lucas Peracchi avrebbe inflitto alla sua attuale fidanzata Mercedesz Henger. Ad accusare l’ex tronista di Uomini e Donne è […] L'articolo Lucas violento con Mercedesz? Il ...

Rdc alL’ex Br condannata per l’omicidio D’Antona - la moglie del giuslavorista : “Grande ingiustizia” : Federica Saraceni, l'ex Br condannata per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona è agli arresti domiciliari, ma per legge le spetta il reddito di cittadinanza. Olga D'Antona si sfoga a Radio Capital: "Ho provato un grande senso di ingiustizia. Non sempre quello che è legale è giusto. L'ingiustizia non la subisco io, ma la subiscono tutti i cittadini".Continua a leggere

Raoul Bova Si Racconta : Ecco Cosa Dice DelL’ex moglie Chiara Giordano! : Raoul Bova ha sempre, nell’arco del tempo, dato delle risposte per compiacere alle persone. Ora però si lascia andare ad una lunga confessione nella quale parla dell’ex Moglie Chiara Giordano e dell’attuale compagna! Intervista a Raoul Bova: l’attore romano confida ai microfoni di Vanity Fair, come è attualmente il rapporto che ha con l’ex Moglie, Chiara Giordano. Raoul Bova è probabilmente considerato, uno degli ...

Padre per fare un dispetto alL’ex moglie - marchia i figli come se fossero bestiame : Un uomo di 39 anni ha compiuto un gesto orribile. L’uomo si chiama Mark Seamands e vive nello stato di Washington negli Stati Unti d’America. Il 39 enne, per fare un dispetto alla moglie che lo aveva lasciato, ha marchiato i suoi tre figli con le sue iniziali “SK”. All’ultimo figlio di 13 anni ha marchiato il braccio con le sue iniziali, invece al secondo figlio di 15 anni il torace e infine alla figlia più grande di 18 anni la ...

Matteo Salvini - mai vista L’ex moglie? Solo Fabrizia è riuscita a mettergli la fede al dito : Matteo Salvini e Francesca Verdini, che i rotocalchi volevano prossimi alla rottura, sono felici e sereni e la loro relazione prosegue a gonfie vele. Lo spettro di una rottura, già smentito dallo staff del leader leghista, si è allontanato definitivamente quando i due sono apparsi insieme in Trentino, precisamente a Pinzolo, tappa trentina del raduno della Lega. Alcune testate online avevano raccontato che la figlia del politico e imprenditore ...

Andrea Ippoliti nella bufera - parla L’ex moglie : 'Ha tradito anche me' : Il 23 settembre è andata in onda la terza puntata di Temptation Island Vip2, nel corso della quale Andrea Ippoliti è finito al centro di un polverone mediatico per il comportamento mostrato nei confronti di Nathalie Caldonazzo. Inoltre, l'uomo ha confessato di non aver mai tradito una donna, ma sul web è stato prontamente smentito dalla sua ex moglie. I due concorrenti hanno iniziato l'avventura all'Is Mouras Relais con una crisi di coppia in ...

Milano - uccide la compagna di 26 anni e tenta il suicidio : l’allarme lanciato dalL’ex moglie : Avrebbe ucciso la compagna, poi avrebbe tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. È quanto successo questa mattina all’alba a Pozzo D’Adda, nell’hinterland milanese, dove una donna di 26 anni è stata trovata morta in casa, presumibilmente soffocata. Con lei il marito, trovato dai soccorritori con un coltello conficcato in petto e subito trasportato all’ospedale di Bergamo. L’ipotesi sulla quale indagano i ...

Temptation Island Vip 2 - L’ex moglie smaschera Andrea Ippoliti : “Ha tradito anche me - è stato scoperto dai nostri figli” : A tenere banco nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2 è stata la rottura della coppia formata da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I due sono stati protagonisti di un acceso falò di confronto, nel quale sono stati mostrati alcuni video che mostrano i momenti di intimità avuti da Ippoliti con la tentatrice Zoe che hanno mandato su tutte le furie la Caldonazzo. Alcune clip dell’accaduto sono state pubblicate sul profilo ...

Andrea Ippoliti di Temptation - L’ex moglie senza parole : “Tradita anch’io” : Temptation Island Vip, l’ex moglie di Andrea Ippoliti irrompe su Instagram e lo sbugiarda Andrea Ippoliti ha partecipato a Temptation Island Vip 2019 insieme a Nathaly Caldonazzo. I due hanno lasciato il programma durante la terza puntata, con un falò di confronto molto acceso e in particolare delle dichiarazioni di Andrea hanno scatenato la reazione […] L'articolo Andrea Ippoliti di Temptation, l’ex moglie senza parole: ...

Cremona : minaccia L’ex moglie davanti alla figlia - arrestato (2) : Milano, 21 set. (AdnKronos) – Un altro caso simile si è verificato sempre a Cremona. E’ stato arrestato un operaio albanese di 53 anni per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, 44 anni e cittadina albanese. L’uomo, durante una discussione per una somma di denaro presa da un nascondiglio di casa, ha iniziato a strattonare l’ex moglie e l’ha scaraventata violentemente contro l’armadio ...

Cremona : minaccia L’ex moglie davanti alla figlia - arrestato : Milano, 21 set. (AdnKronos) – Un uomo di 38 anni è stato denunciato a Cremona per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, da ottobre 2009, minacciava e picchiava l’ex moglie anche dopo la loro separazione avvenuta ad aprile 2015. L’uomo infatti non accettava la fine della loro relazione e minacciava, anche fisicamente, la donna davanti la figlia di 10 anni. L'articolo Cremona: minaccia l’ex moglie ...