Lancia Ypsilon - Look nero e oro per la Monogram

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Dopo la Black and Noir lapresenta una nuova serie speciale della, la. Ispirata, come già altri allestimenti, allalta moda, la nuova versione della piccola cinque porte prende il proprio nome dalma che caratterizza la finitura del montante anteriore. Il lancio nelle concessionarie è fissato per i due weekend di porte aperte del 19-20 e 26-27 ottobre, con prezzi di lancio a partire da 11.300 euro con finanziamento.unico. Ogni esemplare dellaMongram è pensato per essere unico: il motivo che caratterizza la carrozzeria esterna non si ripete mai secondo lo stesso schema e crea un particolare effetto di transizione tra la vernice nera del tetto e la tinta oro della carrozzeria. Questa sfumatura si abbina ad altri dettagli distintivi inlucido, come le coppe delle ruote, le maniglie delle portiere, le calotte degli specchietti, gli inserti ...

