In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo al mondo

Fonte : wired

(Di giovedì 10 ottobre 2019) (foto: Unicef) La peggioredidelsta colpendo la Repubblica democratica del(Rdc). Non bastava la seconda peggioredi ebola della storia: ilsembra destinato a continuare a macinare tristi record. Secondo i dati appena diffusi dall’Unicef, da gennaio la malattia ha già fatto 4.096 morti, di cui addirittura il 90% sono bambini con meno di 5 anni. La diffusione della malattia tocca le 26 province dello stato centro-africano e ha già contagiato più di 200mila persone. I più colpiti restano i minori di 5 anni, il 74% del totale, circa 140mila infezioni registrate da gennaio. “Stiamo combattendo questasu due fronti” afferma Edouard Beigbeder, rappresentante Unicef in Rdc, “prevenzione delle infezioni e prevenzione dei decessi. Stiamo correndo per vaccinare i più piccoli e al tempo stesso distribuire più medicine per trattare i sintomi e ...

