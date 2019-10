Il fitness tracker con una batteria infinita

Fonte : wired

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sul mercato si trovano ormai parecchi modelli di smartwatch, e molti di questi si rivolgono a una nicchia di clienti, come il Superbe prodotto dai francesi di Nowa, che hanno lanciato undallo stile minimalista. Non è uno smartwatch ibrido, in quanto non invia notifiche al telefono ma tiene sotto controllo passi e calorie bruciate, monitora il sonno e può semplificare gli scatti via smartphone (non aspettatevi però foto d’autore); inoltre, Superbe è compatibile con Google Fit e Apple Health. La sua specialità è però un’altra, perché ha unache dura otto mesi se si utilizza nella modalità ”smart”, mentre nella versione solo orologio si arriva a due anni, dopo i quali va sostituita. (credit Nowa) Realizzato dal designer Eric Gizard, ha un vetro zaffiro a protezione del quadrante, è spesso meno di nove centimetri, offre su una funzione per rintracciare ...

robybrunelli : @luuurensa ?????????? Bello ???? ottimo tracker fitness il Forerunner 645 ?? compagno fedele per ogni runner di rispetto ???? Gooo Luuuuuu ???? - offertagiorno : Garmin Vivosmart 4 Smart Fitness Tracker con Schermo Touch, Sensore Cardio e Pulse Ox, Nero/Slate... ?? Ora: 97.97€… - offertegiorno : #MINIMOSTORICO Feltro Letter Board 30x30 cm, Feltro Retro in Legno 600 Caratteri Bianchi e Oro Nero 20,39€ 35,99€… -