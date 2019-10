Commissione Ue | bocciata GoulardLa vendetta di Merkel su Macron

Commissione Ue - la francese Sylvie Goulard sempre più in bilico : bocciata anche dopo l’audizione suppletiva all’Eurocamera : Non c’è il via libera delle commissioni Mercato interno e Industria del Parlamento europeo a Sylvie Goulard, designata commissaria Ue dopo l’indicazione di Emmanuel Macron. La francese si giocherà le ultime carte nel pomeriggio, quando le due commissioni voteranno di nuovo: se si troverà una maggioranza semplice, arriverà il semaforo verde. Questa mattina, per la seconda volta, Goulard, che avrà anche la delega all’industria ...