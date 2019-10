Cinque esordi in nazionale | oggi | per i calciatori del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sarannodelimpegnatinelle nazionali in giro per il mondo. Koulibaly sarà protagonista in Brasile-Senegal. Il Belgio di Mertens invece sfiderà il San Marino. Zielinski e Milik saranno impegnati con la Polonia contro la Lettonia. Infine Elmas vestirà la maglia della Macedonia nella partita contro la Slovenia. I giocatori delimpegnati nelle nazionali sono in tutto dodici. L'articoloin, per idelilsta.

