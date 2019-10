Chi sono i curdi siriani

Piero Pelù "duetta" con Greta Thunberg : "Sono ambientalista. Produco 200 Chili di CO2 l’anno" : Piero Pelù ambientalista. Per il nuovo brano rock “Picnic all’inferno”, ha scelto infatti di duettare con la voce di Greta Thunberg. ”È una creatura scesa dalla luna, mi ha colpito quello che dice e la determinazione con cui lo dice. Ho preso il suo discorso di Katowice del 2018, meno politicizzato di quello all’Onu” rivela il cantante al Corriere della Sera. Il rocker nell’intervista ...

La TurChia : le nostre truppe sono entrate in Siria. Si riunisce il consiglio di sicurezza Onu : Il Segretario di Stato Americano si è dissociato dall’offensiva militare turca: gli Stati Uniti non hanno dato il via libera all’invasione. Trump: i terroristi? Nessun problema, scapperanno in Europa

Esplosione e incendio in Austria - a HörsChing : ci sono feriti gravi : Una intensa Esplosione ha scatenato un incendio circa 2 ore fa in Austria, nella zona dell'aeroporto di Hörsching.?Le cause al momento non sono ancora chiare.?? Probabilmente l'incendio è...

NBA – Kevin Durant - che sChiaffo ai Knicks : “quale giocatore sogna New York? Non sono cool come un tempo” : Kevin Durant rifila una netta stoccata ai New York Knicks: secondo KD la franchigia blu-arancio non è più cool come un tempo Kevin Durant non è mai banale nelle sue dichiarazioni. L’ex cestista di Thunder e Warriors ogni volta che apre bocca non solo attira l’attenzione, ma esprime pareri taglienti senza alcuna remore. L’ultimo riguarda i New York Knicks e avrà sicuramente fatto felici i fan dei Nets che l’anno prossimo potranno godere ...

Barbara Chiappini a Blogo : "Sono pronta a tornare in tv - ma che fatica. No a Temptation Island - sì a Ballando e Grande Fratello" : "Alcuni anni fa ho scelto consapevolmente di allontanarmi dalla tv, desideravo calarmi nel mio ruolo di mamma fino a fondo. Ho deciso di staccare la spina e di dedicarmi ai miei bambini. Ora vivo in campagna, lontano dalla città, con la mia famiglia, i miei due figli e i nostri animali. In questi anni sono stata tante volte ospite di Barbara d'Urso, raccontando il mio privato. Poi ho continuato a presentare serate, premi e convention. Ma ...

I curdi possono costringere la TurChia in una guerra prolungata : A tre giorni dall’annuncio del presidente Trump di voler ritirare le forze militari statunitensi dalla Siria, delle successive parziali smentite e delle minacce dello stesso presidente in caso di eccessi da parte turca, i militari di Ankara hanno ufficialmente lanciato la propria operazione militare – nome in codice Sorgente di Pace – con l’intenzione di determinare inizialmente una fascia di sicurezza ampia oltre 400 ...

Siria - TurChia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Curdi : “Ci sono vittime civili”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Gabriel Garko/ 'Qualcuno si spaccia per me sui social e Chiede soldi : non sono io!' : Gabriel Garko sui social: qualcuno si è spacciato per lui e chiede soldi in modo illecito. L'attore lancia l'allarme su Instagram: 'Non sono io!'.

Siria - parte l'attacco della TurChia. I curdi : «Raid su civili - ci sono vittime» : L'operazione militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco Recep Tayyip...

Sicilia : Chiesti 4 anni per Ingroia - 'mi aspettavo un grazie e invece sono sotto processo' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - "Mi aspettavo un grazie e invece mi sono ritrovato sotto processo. La richiesta della procura non mi sorprende dato l'accanimento e l'evidente ostilità nei miei confronti. Quello che è importante è che io so di aver operato nel giusto e di avere la coscienza a posto. Ho

Il lancio di Atari VCS a risChio : gli sviluppatori al lavoro sulla console non sono stati pagati per oltre sei mesi : Atari VCS, una console retrò finanziata dai fan in fase di sviluppo presso Atari, ha perso il suo system architect e design consultancy, poiché sostengono di non essere stati pagati per oltre sei mesi, mettendo così a rischio il futuro del progetto (tramite The Register) .La nuova console di Atari è stata annunciata nel luglio 2017. Inizialmente era chiamata "Ataribox", ma non era un nome ufficiale. Atari rimase in silenzio per un po' riguardo ...

Incidente Rende - positivo al test della droga l’autista dello sChianto in cui sono morti 4 amici : È risultato positivo al test anti-droga il conducente della Citroen C3 che ha impattato contro la Volkswagen Polo, in cui hanno perso la vita sabato scorso Alessandro Algieri, Mario Chiappetta, Federico Lentini, e Paolo Iantorno, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni. La circostanza sarà valutata dai magistrati alla luce della ricostruzione che sarà fatta dai periti nominati dal pm dal momento che potrebbe non essere stata determinante ...