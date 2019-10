Roma | arrestati tre uomini tra 65 e 85 anni | “Hanno abusato ripetutamente di due 14enni

Roma - abusano per anni di due 14enni adescati in oratorio : tre arrestati tra i 65 e 85 anni : Hanno adescato due quattordicenni in un oratorio di Roma e ne hanno abusato ripetutamente. Per questo tre Romani, tra i 65 e 85 anni, sono stati arrestati dalla polizia e si trovano ora ai...

Roma - abusano per anni di due 14enni adescati in oratorio : tre arrestati : Hanno adescato due quattordicenni in un oratorio di Roma e ne hanno abusato ripetutamente. Per questo tre Romani, tra i 65 e 85 anni, sono stati arrestati dalla polizia e si trovano ora ai...

Ad Anzio (Roma) due ragazzi sono stati arrestati per avere aggredito un migrante nigeriano : Sabato ad Anzio, comune della città metropolitana di Roma Capitale, due ragazzi di 17 e 18 anni hanno aggredito per strada un uomo nigeriano, picchiandolo ripetutamente, senza una ragione apparente. I due sono stati bloccati da una pattuglia di Carabinieri

Roma - colpo allo spaccio : tra gli arrestati anche gli uomini di Diabolik : Nel corso dell'operazione "Lucifero" condotta dalla Direzione distrettutale antimafia e dalla Squadra Mobile di Roma, che da questa mattina all'alba ha portato all'arresto...

Metro Roma - guasto scale mobili/ 4 dipendenti arrestati per "frode e lesioni" : Metro Roma, 4 dipendenti sono stati accusati di "Frode e lesioni" a seguito dei guasti della fermata Repubblica e Barberini. I dettagli

Metro Roma - incidenti scale mobili : arrestati quattro dipendenti Atac : Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha fatto luce sulle cause che hanno determinato il...

Fiano Romano - sequestrarono proprietari villa con ascia e pistola : arrestati : Roma – I Carabinieri della Stazione di Fiano Romano, collaborati in fase esecutiva da personale dell’INPERPOL e della polizia albanese, al termine di una complessa attivita’ di indagine, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Rieti, nei confronti di 3 soggetti di origine albanese, due uomini di 32 e 38 anni e una donna di 49 anni, poiche’ ritenuti responsabili ...