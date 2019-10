Marco Rissa a Le Iene | L’addio di Tommaso Paradiso? Immagino per soldi

Thegiornalisti - Marco Rissa contro Tommaso Paradiso : 'Se n'è andato per fare più denaro' : Dopo il comunicato social da parte di Tommaso Paradiso , che ha ufficializzato la separazione dei Thegiornalisti , il chitarrista della band Marco Rissa ha replicato duramente con una Instagram Stories, svelando che tale decisione non è stata presa di comune accordo. Inoltre, il chitarrista ha lanciato qualche frecciatina al vetriolo sul fatto che Tommaso abbia abbandonato la band soltanto per incassare più denaro. Ormai è s contro dichiarato tra ...

TheGiornalisti - parla il chitarrista Marco “Rissa” : “Decisione presa da Paradiso per soldi. Noi? Cercheremo un altro cantante” : Addio TheGiornalisti. La band guidata da Tommaso Paradiso non esiste più, o almeno non nella formazione che conosciamo. Ieri sera l’ex frontman si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come TheGiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più TheGiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così“. E ...