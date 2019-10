John Lennon | la storia delle sue canzoni più vere da Mother a Working Class Hero

Paul McCartney e Ringo Starr cantano insieme un inedito di John Lennon : “E’ come se ci fossimo tutti e quattro” : “Grow Old with Me” è una canzone scritta da John Lennon pochi mesi prima di essere ammazzato, nel dicembre del 1980. Lennon scrisse il brano mentre incideva Double Fantasy, il suo ultimo album, firmato insieme alla moglie Yoko Ono. A far scoprire la canzone a Ringo Starr è stato il produttore di Double Fantasy, Jack Douglas, che ha fatto ascoltare al musicista una versione demo. “Jack mi ha chiesto se avevo mai ascoltato i ...

Gli Strawberry Fields dei Beatles aprono ai visitatori - la sorella di Lennon : “ John sarebbe felice” : Dietro la psichedelica, malinconica e monumentale canzone dei Fab Four c'era tutta l'infanzia di John Lennon , e proprio per questo dal 14 settembre gli Strawberry Fields dei Beatles saranno visitabili dal pubblico. La battaglia è stata portata avanti da Julia Baird, sorella di John Lennon nonché presidente onoraria dello Strawberry Field Project, che finalmente vedrà la luce. Lungo Beaconsfield Road nel quartiere Woolton, a Liverpool, ...

Asta da record - venduto per 23 mila euro dente cariato di John Lennon : E’ stato venduto all’Asta un molare cariato di John Lennon, l’acquirente è un uomo canadese che per entrare in possesso del dente del famosissimo cantante ha dovuto sborsare l’incredibile cifra record di 23 mila euro. John Lennon è stato uno dei fondatori dei Beatles, la band di Liverpool in Inghilterra che diventò in pochissimi mesi famosissima in tutto il mondo. John Lennon fu ucciso da un suo fan vicino ad un suo appartamento di ...