In Congo è in atto la più grande epidemia al mondo di morbillo 4 000 morti accertati

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) I decessi causati dalla piùaldi, nella Repubblica Democratica del, raggiungono le 4.000 unità. Da gennaio sono stati riportati 203.179 casi diin tutte le 26 province del paese, con per l'esattezza 4.096 sono. Sono i dati allarmanti forniti dall'Unicef, che sta proseguendo il programma di vaccinazione dei bambini. Proprio i più piccoli, sotto i 5 anni, rappresentano il 74% dei contagi e circa il 90% dei. Il numero di casi diin Repubblica Democratica delquest'anno è più che triplicato rispetto a tutto il 2018. L'diha causato piùdell'Ebola, che, ad oggi, ha ucciso 2.143 persone. "Stiamo combattendo l'disu due fronti: prevenendo i contagi e prevenendo le", ha dichiarato Edouard Beigbeder, Rappresentante Unicef in Repubblica Democratica del. "Insieme con il ...

