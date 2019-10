Gli sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus sono al lavoro su un

Indivisible : l'indie daGli sviluppatori di Skullgirls arriva oggi su console e PC : Indivisible, l'interessante ibrido platform action-RPG di 505 Games e Lab Zero Games, caratterizzato da una splendide animazioni disegnate a mano e da meccaniche di combattimento in stile "party fight", è disponibile ora in formato digitale per PC (Steam, GOG, Mac, Linux), PS4 e Xbox One al prezzo di €39.99. A partire da venerdì 11 ottobre verranno rilasciate, allo stesso prezzo, anche le versioni fisiche per console PS4 e Xbox One, ma ...

Indivisible : l'attesissimo indie daGli sviluppatori di Skullgirls arriva oggi su console e PC : Indivisible, l'attesissimo platform action-RPG di 505 Games e Lab Zero Games, caratterizzato da una splendide animazioni disegnate a mano e da meccaniche di combattimento in stile "party fight", è disponibile ora in formato digitale per PC (Steam, GOG, Mac, Linux), PS4 e Xbox One al prezzo di €39.99. A partire da venerdì 11 ottobre verranno rilasciate, allo stesso prezzo, anche le versioni fisiche per console PS4 e Xbox One, ma vediamo di ...

PS5 ed Xbox Scarlett - Gli sviluppatori di Rage 2 e Just Cause alla ricerca di personale per una nuova IP : Stanno cominciando a comparire i primi annunci di lavoro dedicati allo sviluppo di nuovi giochi per le console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Scarlett.Lo studio di sviluppo di Just Cause e Rage 2, Avalanche Studios, è alla ricerca di due nuove figure. Il primo ruolo, che ha sede presso l'ufficio di New York, è quello del "Build Engineer" che guiderà un team "costruendo e gestendo una base di codice ampia e complessa per ...

Ai tempi di Resident Evil - Shinji Mikami bandì Tetris Attack perché distraeva Gli sviluppatori : Il blog ufficiale di Platinum Games ha pubblicato un'interessante intervista con Hideki Kamiya. Oltre a ripercorrere i momenti salienti della sua carriera, che vanta numerosi titoli di primissimo piano, come Bayonetta, Resident Evil, Okami e Astral Chain, per l'occasione Kamiya ha svelato un curioso aneddoto legato a Tetris Attack.Stando alle parole del director di Platinum Games, il gioco era apprezzatissimo dagli sviluppatori di Capcom durante ...

Hearthstone : Gli sviluppatori svelano cambiamenti - eventi e funzioni in arrivo prossimamente : Gli sviluppatori di Hearthstone hanno svelato nuovi entusiasmanti cambiamenti, eventi e funzioni in arrivo prossimamente nel gioco.Dopo la risposta incredibilmente positiva al recente evento del Festi-M.A.L. del Fuoco, oggi è disponibile un nuovo evento che porta con sé nuove Risse in formato Spedizione, l'Arena a due classi, missioni Leggendarie e altri cambiamenti."Ora che l'esperienza nella ladder in formato Standard di Salvatori di Uldum si ...

Alle 16 giochiamo in diretta a Carrumble con Gli sviluppatori di 3D Clouds : Nella giornata di oggi vi proponiamo una diretta in compagnia degli sviluppatori di 3D Clouds, team italiano che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé attraverso una serie di racing game di buona qualità e non possiamo perdere l'occasione per dare un'occhiata al loro nuovissimo progetto.Carrumble è un picchiaduro online completamente gratuito in cui quattro giocatori si scontreranno in arene dinamiche a bordo di veicoli personalizzabili ...

Martha is Dead è il nuovo thriller psicologico deGli sviluppatori di The Town of Light : Il publisher Wired Productions e lo sviluppatore di The Town of Light, LKA, hanno annunciato una partnership editoriale globale per Martha is Dead, un thriller psicologico che uscirà per PC tramite Steam nel 2020."Siamo lieti di lavorare ancora una volta con il team di incredibile talento di LKA, poiché la loro capacità di dare vita alle storie è stata dimostrata ancora una volta con questo progetto unico", ha dichiarato il direttore generale di ...

Gli sviluppatori portano Android 10 su Redmi Note 4 - Redmi 6 Pro - OnePlus 5 e 5T - LG V30 e Galaxy Tab S5e : Se utilizzate un dispositivo relativamente datato potete optare per le ROM personalizzate basate su Android 10 che hanno iniziato a comparire in tutti i forum di XDA. Gli ultimi dispositivi che ricevono aggiornamenti non ufficiali di Android 10 includono Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, OnePlus 5 e 5T, LG V30 e Samsung Galaxy Tab S5e. L'articolo Gli sviluppatori portano Android 10 su Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, OnePlus 5 e 5T, LG V30 e Galaxy ...

La storia di Overland e del fan dislessico che ha aperto Gli occhi aGli sviluppatori : "Voglio giocare al vostro titolo, questo è esattamente il mio genere ma non posso giocarci. Non riesco a leggere nulla sullo schermo a causa della mia dislessia. Le parole sono semplicemente frustranti".Immaginate di essere cofondatrice e CEO del team indie di Finji e di ascoltare queste parole di un fan durante la dimostrazione di una demo al PAX East del vostro ultimo progetto, Overland. Come reagireste di fronte alla confessione di un solo ...

Afterparty : l'avventura incentrata sulla narrazione deGli sviluppatori di Oxenfree ha una data di uscita : Il panorama dei giochi indie continua a regalarci titoli davvero interessanti e particolari, tra questi rientra sicuramente Afterparty di Night School Studio.Questa ispirata avventura basata sulla narrazione è stata sviluppata dallo stesso studio responsabile di Oxenfree.Afterparty riceve ora una data di uscita: potrete fare vostro il gioco attraverso l'Epic Games Store a partire dal 29 ottobre.Leggi altro...

Gli sviluppatori di Monster Hunter World parlano di Iceborne - di record di vendite e di giochi next-gen - intervista : A marzo dello scorso anno, Monster Hunter World ha raggiunto un traguardo straordinario. Con le sue 7,9 milioni di copie vendute, è diventato il gioco Capcom più venduto di sempre, superando non solo tutti gli altri capitoli della serie Monster Hunter, ma anche tutte le incarnazioni di Resident Evil.Ad un anno di distanza dal lancio, Monster Hunter World è ancora un titolo giocatissimo che si posiziona costantemente nella top 10 dei più giocati ...

Per Gli sviluppatori di GreedFall i giochi in single player non sono morti : I giochi a giocatore singolo sono morti? Secondo Spiders, studio di sviluppo di GreedFall, i giochi in single player non sono morti, anzi.Spiders ha creato un gioco di ruolo che ha senza dubbio riempito il vuoto che BioWare ha lasciato con i suoi giochi pubblicati negli ultimi tempi. Poiché BioWare si sta spostando su giochi basati sui servizi, Spiders potrebbe essere il nuovo BioWare? Solo il tempo lo dirà, ma lo studio è impegnato al 100% in ...

Ghost Recon Breakpoint differente da Wildlands? Le parole deGli sviluppatori : Siamo ormai al rush finale per l’atteso arrivo sugli scaffali di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della saga che trae ispirazione dai romanzi del compianto scrittore Tom Clancy, e chiaramente l’hype da parte della community dei fan non può che essere ai massimi livelli. Un fattore attesa che ovviamente gli addetti ai lavori non vogliono far altro che canalizzare il tutto al fine di spingere in alto le vendite e massimizzare ...

Batman Arkham : Gli sviluppatori stuzzicano la curiosità dei fan parlando di un nuovo progetto : Sembra che Warner Bros. Montreal, lo sviluppatore di Batman: Arkham Origins, si stia preparando a rivelare il suo nuovo gioco. Su Twitter, il noto doppiatore Roger Craig Smith avrebbe svelato la presenza di un nuovo progetto a cui sta lavorando e che sfortunatamente non può annunciare in quanto ancora top secret.Ma non è finita qui: anche Ryan Galletta, che ha scritto la sceneggiatura di Origins, ha risposto al tweet, confermando il suo ...