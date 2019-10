Fiat Panda - Una settimana con la Cross 4x4 TwinAir Day 3 - VIDEO

Fiat Panda - Una settimana con la Cross 4x4 TwinAir [Day 2] - VIDEO : Protagonista del diario di bordo di questa settimana è la Fiat Panda Cross 4x4. Impossibile confonderla con la tradizionale Panda a trazione anteriore, grazie a unestetica che fa di tutto per sottolineare il temperamento avventuroso di questa versione. Oltre allirrinunciabile assetto rialzato, fondamentale per guidare in maniera più disinvolta quando si abbandona lasfalto, la Panda Cross 4x4 sfoggia fascioni paracolpi anteriori e posteriori ...

Fiat Panda - Una settimana con la Cross 4x4 TwinAir [Day 1] - VIDEO : Protagonista del diario di bordo di questa settimana è la Fiat Panda Cross 4x4. Impossibile confonderla con la tradizionale Panda a trazione anteriore, grazie a unestetica che fa di tutto per sottolineare il temperamento avventuroso di questa versione. Oltre allirrinunciabile assetto rialzato, fondamentale per guidare in maniera più disinvolta quando si abbandona lasfalto, la Panda Cross 4x4 sfoggia fascioni paracolpi anteriori e posteriori ...

Fiat Panda - Una settimana con la Cross 4x4 Twinair [Day 1] - VIDEO : Protagonista del diario di bordo di questa settimana è la Fiat Panda Cross 4x4. Impossibile confonderla con la tradizionale Panda a trazione anteriore, grazie a unestetica che fa di tutto per sottolineare il temperamento avventuroso di questa versione. Oltre allirrinunciabile assetto rialzato, fondamentale per guidare in maniera più disinvolta quando si abbandona lasfalto, la Panda Cross 4x4 sfoggia fascioni paracolpi anteriori e posteriori ...

Incentivi rottamazione auto a ottobre : Fiat Panda - Ford Focus e Opel Corsa in offerta : Tornano gli Incentivi rottamazione auto anche a ottobre da parte delle case automobilistiche Fiat, Ford e Opel. Tra le offerte più interessanti si segnalano quelle riguardanti i modelli Panda, Focus e Corsa. Riguardo alla società italiana, e nello specifico al modello di auto più venduto in Italia, si ricorda che nel mese di settembre sono state lanciate due nuove versioni in collaborazione con Wind e Trussardi. Oltre ai veicoli sopracitati, ...

Auto usate - è Fiat Panda la più venduta online. Tra le straniere spicca Vw Golf : Sia che si tratti di nuovo, sia che si tratti di usato, Fiat Panda riesce a posizionarsi sempre in testa alle classifiche del mercato italiano. L’ultimo rapporto arriva dall’”Osservatorio brumbrum”, dell’omonima piattaforma di e-commerce dell’Automotive, che ha analizzato le vendite di usato del primo semestre del 2019. In 13 regioni l’utilitaria per eccellenza ha registrato i numeri più alti, piazzandosi al primo ...

La Fiat Panda 4x4 è elettrica : Ecco l’ultimo gioiello del progetto Icon-e di Garage Italia. Il ritorno (in pochi esemplari da collezione) della Fiat Panda 4x4 a trazione integrale, per l’occasione ribattezzata Panderis. Il nome ricorda la collaborazione con lo storico lanificio Vitale Barberis Canonico che ha realizzato i rivestimenti della vettura. Una icona degli anni Ottanta, che tuttavia vola veloce (be’, a 115 km/h) verso il futuro con un propulsore ...

Garage Italia presenta Fiat Panda 4×4 Icon-e : Garage Italia presenta una prima produzione limitata di Fiat Panda 4×4 Icon-e reinterpretate ed elettrificate per celebrare quella che e` diventata una vera icona del design Italiano, proseguendo il viaggio alla riscoperta delle auto iconiche del passato. Per l’hub creativo fondato da Lapo Elkann questo è il secondo atto del progetto Icon-e, per far rivivere […] L'articolo Garage Italia presenta Fiat Panda 4×4 Icon-e ...

Fiat Panda Icon-e - Con Garage Italia la 4x4 diventa elettrica : Dopo la 500 Jolly Icon-e, la Garage Italia ha elettrificato un'altra icona Italiana, la Fiat Panda 4x4. Per la nuova vettura del progetto Icon-e l'atelier di Lapo Elkann ha deciso di mantenere il design originale firmato Giorgetto Giugiaro, aggiornandolo con nuovi dettagli estetici. Ne saranno costruiti solo cinque esemplari, ognuno dei quali sarà svelato nella prossima stagione invernale. Dettagli sartoriali. La prima vettura della nuova serie, ...

Fiat Panda - Le versioni speciali più curiose FOTO GALLERY : Sebbene lattuale generazione non sia giovanissima (è in vendita dal 2011), la Fiat Panda è ancora lauto più venduta in Italia, con 96.843 unità immatricolate da gennaio ad agosto (dati Unrae). Merito delle sue forme versatili e simpatiche, certo, ma anche della ricca gamma di versioni e allestimenti che dalla prima serie a oggi continuano ad affollarne i listini. Lultima nata è la Trussardi, presentata in questi giorni, manco a dirlo, alla ...

Le nuove versioni della Fiat Panda in collaborazione con Wind e Trussardi : L'obiettivo della Fiat è sempre stato quello di stupire tutti e anche questa volta sicuramente ci è riuscita, visto che sono entrate in commercio la Panda Connected by Wind e Panda Trussardi. La prima è nata dalla collaborazione con l'azienda di telecomunicazioni italiana e la seconda tra la casa automobilistica di Torino e la casa di moda italiana che ha sede a Bergamo. Le vetture hanno suscitato subito molto interesse da parte degli italiani e ...

Fiat Panda Trussardi - pop chic : La Fiat Panda diventa chic, seguendo le orme della 500, con una nuova versione speciale chiamata Fiat Panda Trussardi, nata dalla collaborazione tra due marchi che hanno fatto la storia nei rispettivi settori, portando il meglio del Made in Italy nel mondo. La Fiat Panda Trussardi è dunque la prima operazione di co-branding che coinvolge Fiat e una casa di moda. La citycar torinese mantiene così la sua vocazione funzionale, aggiungendo un ...

Fiat Panda Trussardi : la prima “luxury Panda” : Fiat Panda Trussardi è la prima luxury Panda nata dalla collaborazione tra due marchi che hanno fatto la storia, portando il meglio del “Made in Italy” nel mondo: è la prima operazione di co-branding che coinvolge Fiat Panda e una casa di moda. Fedele alla sua vocazione funzionale e cool, qualità che le hanno consentito […] L'articolo Fiat Panda Trussardi: la prima “luxury Panda” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Fiat - La Panda Trussardi debutta nel nuovo video di Ava Max : Ancora una volta, la Fiat sceglie il mondo della musica per promuovere un suo nuovo modello. Dopo Jennifer Lopez, Fabio Rovazzi e altri testimonial, è il turno di Ava Max, la popstar statunitense di origini albanesi: nel video della canzone Torn appare la nuova Panda Trussardi, ennesima versione speciale dellauto più venduta in Italia. Lanteprima. La citycar, che va ad aggiungersi a un lungo elenco di collaborazioni tra il mondo dellauto e ...

Fiat - La Panda Trussardi debutta nel nuovo video di Ava Max : Ancora una volta, la Fiat sceglie il mondo della musica per promuovere un suo nuovo modello. Dopo Jennifer Lopez, Fabio Rovazzi e altri testimonial, è il turno di Ava Max, la popstar statunitense di origini albanesi: nel video della canzone Torn, online da domani, appare la nuova Panda Trussardi, ennesima versione speciale dellauto più venduta in Italia. Lanteprima. La citycar, che va ad aggiungersi a un lungo elenco di collaborazioni tra il ...