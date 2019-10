Eicma 2019 | date | orari | costo biglietto e cosa vedere

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Manca meno di un mese all'apertura di, il Salone dedicato a bici, moto e scooter più importante del mondo, che ogni anno concentra su Milano l'attenzione del mondo delle due ruote. Un «Moto Rivoluzionario» globale, guidato da 1800 brand provenienti da più di 40 Paesi. L;Edizione numero 77 dell;Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, sarà infatti il palcoscenico del fermento tecnologico che vive all;interno dell;industria delle due ruote e dentro il futuro della mobilità.e Milano saranno quindi il teatro per eccellenza di questo moto rivoluzionario e dei capolavori a due ruote che saranno messi in mostra, con l'obiettivo dichiarato di stupire ed entusiasmare. Ma lo spettacolo di non finisce dentro il quartiere fieristico. ...

finanza24 : Eicma 2019, ecco la nuova edizione del salone della moto - ferpress : Lombardia: #Fontana e #Sala su #Eicma2019, evento vincente per settore strategico - Ferpress - PaoloX68 : RT @ANSA_Motori: E' un 'Moto rivoluzionario' globale pronto a travolgere Milano quello che andrà in scena quest'anno con la 77ma edizione d… -